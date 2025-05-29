ВСУ перебросили под Сумы «Айдар»* и ещё 8 соединений на фоне наступления Армии России
ТАСС: ВСУ перебросили на Сумское направление как минимум девять соединений
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ВСУ сосредоточили на Сумском направлении не менее девяти соединений, в том числе нацбат «Айдар»*. Туда перебросили механизированные, десантно-штурмовые бригады, подразделения территориальной обороны и погранвойск. Об этом сообщили в силовых структурах РФ.
«Противник сосредоточил на Сумском направлении довольно-таки большую группировку, представленную как механизированными бригадами (21, 41 и 67 омбр), так и элитными десантно-штурмовыми подразделениями (79, 82, 95 одшбр, 78 одшп)», — приводит сообщение силовиков ТАСС.
Кроме того, на этом участке фронта расположены силы из 103-й и 129-й отдельных бригад теробороны и пограничники из 5-го пограничного отряда, которых доукомплектовали пограничниками из других отрядов. Восточнее находятся медийная 47 омбр «Магура», 225 и 425 ошп и «Айдар»*.
Напомним, российские военные ведут успешные боевые действия в Сумской области. Накануне стало известно об освобождении ещё одного населённого пункта в регионе — Константиновки. На этом фоне Владимиру Зеленскому пришлось прервать свой визит в Германию.
* Террористическая организация, запрещённая на территории России.