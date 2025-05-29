Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 мая, 07:41

ВСУ перебросили под Сумы «Айдар»* и ещё 8 соединений на фоне наступления Армии России

ТАСС: ВСУ перебросили на Сумское направление как минимум девять соединений

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

ВСУ сосредоточили на Сумском направлении не менее девяти соединений, в том числе нацбат «Айдар»*. Туда перебросили механизированные, десантно-штурмовые бригады, подразделения территориальной обороны и погранвойск. Об этом сообщили в силовых структурах РФ.

«Противник сосредоточил на Сумском направлении довольно-таки большую группировку, представленную как механизированными бригадами (21, 41 и 67 омбр), так и элитными десантно-штурмовыми подразделениями (79, 82, 95 одшбр, 78 одшп)», — приводит сообщение силовиков ТАСС.

Кроме того, на этом участке фронта расположены силы из 103-й и 129-й отдельных бригад теробороны и пограничники из 5-го пограничного отряда, которых доукомплектовали пограничниками из других отрядов. Восточнее находятся медийная 47 омбр «Магура», 225 и 425 ошп и «Айдар»*.

Нацбат «Айдар»* несёт значительные потери в Сумской области
Нацбат «Айдар»* несёт значительные потери в Сумской области

Напомним, российские военные ведут успешные боевые действия в Сумской области. Накануне стало известно об освобождении ещё одного населённого пункта в регионе — Константиновки. На этом фоне Владимиру Зеленскому пришлось прервать свой визит в Германию.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России.

Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar