ВСУ сосредоточили на Сумском направлении не менее девяти соединений, в том числе нацбат «Айдар»*. Туда перебросили механизированные, десантно-штурмовые бригады, подразделения территориальной обороны и погранвойск. Об этом сообщили в силовых структурах РФ.

«Противник сосредоточил на Сумском направлении довольно-таки большую группировку, представленную как механизированными бригадами (21, 41 и 67 омбр), так и элитными десантно-штурмовыми подразделениями (79, 82, 95 одшбр, 78 одшп)», — приводит сообщение силовиков ТАСС.

Кроме того, на этом участке фронта расположены силы из 103-й и 129-й отдельных бригад теробороны и пограничники из 5-го пограничного отряда, которых доукомплектовали пограничниками из других отрядов. Восточнее находятся медийная 47 омбр «Магура», 225 и 425 ошп и «Айдар»*.