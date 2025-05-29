Армия России прервала визит Зеленского в Германию наступлением в Сумской области
Spiegel: Зеленский прервал визит в ФРГ из-за наступления РФ в Сумской области
Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Обложка © kmu.gov.ua
Глава киевского режима Владимир Зеленский досрочно вернулся из Германии. Его решение связано с возможным наступлением российских войск в Сумской области, сообщает немецкое издание Der Spiegel.
Киевский глава должен был присутствовать на вручении премии Карла Великого председательнице Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен в Аахене. Однако отменил визит на мероприятие.
Как сообщал Life.ru, 28 мая Вооружённые силы России освободили Константиновку в Сумской области и Зелёное Поле в ДНР.
Напомним, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц после встречи с Зеленским в Берлине отметил готовность Германии предоставить Киеву дальнобойное оружие. Также власти ФРГ обещали организовать производство оружия на территории Украины.