Глава киевского режима Владимир Зеленский досрочно вернулся из Германии. Его решение связано с возможным наступлением российских войск в Сумской области, сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Киевский глава должен был присутствовать на вручении премии Карла Великого председательнице Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен в Аахене. Однако отменил визит на мероприятие.

Как сообщал Life.ru, 28 мая Вооружённые силы России освободили Константиновку в Сумской области и Зелёное Поле в ДНР.