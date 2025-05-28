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28 мая, 20:10

Бундесвер: Киев получит первые дальнобойные системы через несколько недель

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Kelin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Kelin

В течение нескольких недель Украина получит первые дальнобойные системы, финансируемые Германией. Об этом сообщило министерство обороны ФРГ после встречи министра Бориса Писториуса и его украинского коллеги Рустема Умерова.

В оборонном ведомстве Германии отметили, что значительное количество дальнобойных систем планируют произвести за 2025 год.

«Системы вооружения быстро поступят в распоряжение украинских вооружённых сил — первые из них могут быть развёрнуты всего через несколько недель. Поскольку они уже входят в состав Вооружённых сил Украины, никакой дополнительной подготовки не требуется»,указано в заявлении минобороны Германии.

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Как сообщал Life.ru, 28 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции с Владимиром Зеленским объявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственных дальнобойных систем. Позднее министерство обороны ФРГ подтвердило подписание соглашения о финансировании производства оружия между Писториусом и Умеровым.

Лия Мурадьян
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