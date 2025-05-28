Бундесвер: Киев получит первые дальнобойные системы через несколько недель
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В течение нескольких недель Украина получит первые дальнобойные системы, финансируемые Германией. Об этом сообщило министерство обороны ФРГ после встречи министра Бориса Писториуса и его украинского коллеги Рустема Умерова.
В оборонном ведомстве Германии отметили, что значительное количество дальнобойных систем планируют произвести за 2025 год.
«Системы вооружения быстро поступят в распоряжение украинских вооружённых сил — первые из них могут быть развёрнуты всего через несколько недель. Поскольку они уже входят в состав Вооружённых сил Украины, никакой дополнительной подготовки не требуется», — указано в заявлении минобороны Германии.
Как сообщал Life.ru, 28 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции с Владимиром Зеленским объявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственных дальнобойных систем. Позднее министерство обороны ФРГ подтвердило подписание соглашения о финансировании производства оружия между Писториусом и Умеровым.