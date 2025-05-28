Германия обязалась дать €5 млрд на производство дальнобойного оружия на Украине
Главы МО Германии и Украины подписали договор о дальнобойном оружии на €5 млрд
Борис Писториус и Рустем Умеров. Обложка © Bundeswehr/Christoph Kassette
ФРГ обязалась взять на себя спонсирование выпуска дальнобойного оружия на Украине. Соответствующее соглашение во время встречи в Берлине подписали сегодня, 28 мая, министры обороны Германии и Незалежной – Борис Писториус и Рустем Умеров.
«Министр обороны Борис Писториус и его украинский коллега Рустем Умеров подписали в Берлине соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине. Кроме того, был заключен контракт между Украиной и германской оборонной промышленностью», — сообщило Минобороны ФРГ.
Ведомство пояснило, что Германия обязалась напрямую инвестировать в украинское производство вооружений. Согласно договору, на деньги Берлина значительное количество систем вооружения большой дальности должно быть выпущено в Незалежной в 2025 году. Но Германия при этом продолжит поставлять ВСУ боеприпасы. Помимо этого Умеров и представители немецкой оборонной компании Diehl в присутствии Писториуса подписали контракт на поставку Киеву систем ПВО и соответствующих боеприпасов. В общей сложности ФРГ намерена выделить на оружие для украинских вооружённых около 5 млрд евро из фондов, уже одобренных Бундестагом.
Тем временем канцлер Германии Фридрих Мерц позволил себе серию новых резких выпадов в адрес России. Он подтвердил решительное намерение предотвратить ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», а также снятие ограничений на использование дальнобойного оружия ВСУ для ударов по территории РФ.