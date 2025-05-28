Германия обязалась дать €5 млрд на производство дальнобойного оружия на Украине

ФРГ обязалась взять на себя спонсирование выпуска дальнобойного оружия на Украине. Соответствующее соглашение во время встречи в Берлине подписали сегодня, 28 мая, министры обороны Германии и Незалежной – Борис Писториус и Рустем Умеров.

«Министр обороны Борис Писториус и его украинский коллега Рустем Умеров подписали в Берлине соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине. Кроме того, был заключен контракт между Украиной и германской оборонной промышленностью» , — сообщило Минобороны ФРГ.

Ведомство пояснило, что Германия обязалась напрямую инвестировать в украинское производство вооружений. Согласно договору, на деньги Берлина значительное количество систем вооружения большой дальности должно быть выпущено в Незалежной в 2025 году. Но Германия при этом продолжит поставлять ВСУ боеприпасы. Помимо этого Умеров и представители немецкой оборонной компании Diehl в присутствии Писториуса подписали контракт на поставку Киеву систем ПВО и соответствующих боеприпасов. В общей сложности ФРГ намерена выделить на оружие для украинских вооружённых около 5 млрд евро из фондов, уже одобренных Бундестагом.