Политолог оценил, сможет ли Зеленский посетить Москву

В Кремле сообщили, что встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина возможна, но при определённых условиях. Политолог и член экспертного клуба «Дигория» Алексей Малинин в интервью РИА «ФедералПресс» оценил вероятность визита Зеленского в Москву.

«Вероятность визита Владимира Зеленского в Москву равняется нулю, мне кажется, тут даже говорить не о чем. Вообще, чисто технически и в рамках шуточной теории это возможно, так как во время согласованных визитов не арестовывают лидеров стран. Если говорить о реальности, не могу представить сценарий, при котором это возможно. Зачем ему приезжать в Россию? Ради подписания капитуляции? Думаю, многие одобрили бы такой сценарий», — отметил эксперт.

По его словам, в контексте реальных переговоров такой сценарий сейчас не рассматривается. Малинин также напомнил о вопросе, который задавали Путину: готов ли он принять Зеленского, если тот сбежит из Украины, опасаясь расправы со стороны своих прежних «патронов». Но и такая ситуация не актуальна.

Малинин считает, что важно сосредоточиться на более реалистичных перспективах переговоров, которые требуют тщательной и сложной работы по согласованию позиций и множества нюансов, связанных с масштабом конфликта.

«Сейчас самое главное — не провоцировать срыв этого процесса, который может произойти из-за чего угодно. Я вижу, что наша сторона готова продолжать диалог и добиваться целей спецоперации дипломатическим путем, а не только военным. Будем надеяться, что наши визави исходят или будут исходить из такого же подхода», — подытожил Малинин.