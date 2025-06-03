Сумской капкан: 500 бойцов ВСУ под угрозой окружения после рывка Армии России
Mash: 500 бойцов ВСУ рискуют попасть в клещи Армии России в Сумской области
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На Сумском направлении приблизительно пять сотен украинских военнослужащих оказались под угрозой оперативного окружения. Этот риск возник после успешного продвижения российских войск, взявших под контроль три новых населённых пункта, сообщает Mash.
Штурмовые действия 155-й и 40-й бригад Вооружённых Сил РФ позволили не только значительно расширить буферную зону, но и создать условия для формирования «клещей» вокруг украинских подразделений, дислоцированных между Новониколаевкой, Варачино и Яблоновкой.
Тем временем, украинские формирования предпринимают активные попытки прорыва государственной границы в Курской области. Основные усилия сосредоточены западнее Тёткино, вблизи сел Рыжевка и Искрисковщина. Ранее при аналогичных попытках пересечения границы было уничтожено порядка 40 диверсантов.
Примечательно, что, по данным украинских информационных ресурсов, за первые пять месяцев текущего года свыше 70% всех территориальных утрат ВСУ приходятся именно на Сумщину. Представитель украинской бригады с хорошим названием «Стальная граница» подтвердил продвижение российских сил на 15 километров по фронту и семь километров вглубь.
Ранее в Верховной раде призвали украинцев скорее бежать из Сумской области, не дожидаясь, пока власти официально объявят об эвакуации. По словам нардепа Безуглой, причиной быстрого продвижения ВС РФ является слабо выстроенная оборона в регионе. Тем временем российские войска за три дня сумели выбить ВСУ из Андреевки и Алексеевки.