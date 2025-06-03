На Сумском направлении приблизительно пять сотен украинских военнослужащих оказались под угрозой оперативного окружения. Этот риск возник после успешного продвижения российских войск, взявших под контроль три новых населённых пункта, сообщает Mash.

Штурмовые действия 155-й и 40-й бригад Вооружённых Сил РФ позволили не только значительно расширить буферную зону, но и создать условия для формирования «клещей» вокруг украинских подразделений, дислоцированных между Новониколаевкой, Варачино и Яблоновкой.

Тем временем, украинские формирования предпринимают активные попытки прорыва государственной границы в Курской области. Основные усилия сосредоточены западнее Тёткино, вблизи сел Рыжевка и Искрисковщина. Ранее при аналогичных попытках пересечения границы было уничтожено порядка 40 диверсантов.