Три русских силача вручную оттащили в укрытие трёхтонную гаубицу при подлёте роя дронов ВСУ

Трое российских военнослужащих смогли буквально «на руках» оттянуть гаубицу Д-30 весом в три тонны в укрытие, когда в небе появились ударные вражеские дроны. Об этом РИА «Новости» рассказал командир отделения, гвардии сержант с позывным Немец.

«Везли новое орудие на замену. Тянул «Урал» орудие. Противник вычислил, дроны-наблюдатели вычислили этот момент. Подняли несколько ударных дронов. Они налетели на «Урал». Но водитель сориентировался, люди спешились и рассредоточились. Орудие осталось на месте», — поделился он.

Поймав момент, когда беспилотники ВСУ отлетели, трое бойцов ВС РФ выбежали из укрытия и неимоверными усилиями смогли вручную отбуксировать гаубицу в лес, спасая от возможного вражеского удара. Всего в небе над ними кружили как минимум пять украинских БПЛА, выискивая цель. Военным пришлось тянуть орудие около 50 метров, при том что его вес доходит до трёх тонн.