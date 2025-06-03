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Регион
3 июня, 10:08

ВСУ ударили дронами-камикадзе по МФЦ в разгар рабочего дня

Минцифры ЛНР: ВСУ дронами атаковали отделение МФЦ в Сватово, никто не пострадал

Обложка © president.gov.ua

Обложка © president.gov.ua

Украинские военнослужащие атаковали при помощи беспилотников город Сватово в ЛНР, под удар попало отделение МФЦ. Здание получило серьёзные повреждения, выбиты стёкла, пострадавших нет. Об этом рассказали в Минцифры по региону, уточнив, что приём граждан в учреждении временно остановлен.

«Во время рабочего дня украинские БПЛА нанесли удар по социально значимым объектам города Сватово, один из них — отделение МФЦ», — сказано в тексте.

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Ранее сообщалось, что двое мужчин и женщина получили травмы, когда автобус, в котором они ехали, атаковал украинский дрон. Это произошло рядом с селом Старая Краснянка, что в Луганской Народной Республике.

Татьяна Миссуми
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