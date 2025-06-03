ВСУ ударили дронами-камикадзе по МФЦ в разгар рабочего дня

Украинские военнослужащие атаковали при помощи беспилотников город Сватово в ЛНР, под удар попало отделение МФЦ. Здание получило серьёзные повреждения, выбиты стёкла, пострадавших нет. Об этом рассказали в Минцифры по региону, уточнив, что приём граждан в учреждении временно остановлен.

«Во время рабочего дня украинские БПЛА нанесли удар по социально значимым объектам города Сватово, один из них — отделение МФЦ», — сказано в тексте.