Атака Вооружённых сил Украины (ВСУ) на военный аэродром в Иркутской области указывает на то, что подобные удары, вероятно, будут наноситься регулярно. Такое мнение выразил военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

«Вчерашняя атака свидетельствует о том, что Киеву удалось распространить террористическую войну по всей территории России. Теперь такие удары будут повторяться не только в Иркутской и Мурманской областях, но и в других регионах нашей страны. По сути, у Киева больше нет границ для атак на территории России», — подчеркнул эксперт в беседе с Инфо24.

Политолог добавил, что Киев может нанести удар в любой момент и в любой точке России. По его словам, данная ситуация даже более опасна, чем атаки непосредственно с территории Незалежной. Эксперт считает, что российским силовым ведомствам следует принять серьёзные меры, чтобы нейтрализовать каналы поставок БПЛА и взрывчаток в нашу страну.

«Удары СБУ продемонстрировали, что система вербовки украинских агентов, а также система их обеспечения беспилотниками и взрывчаткой на территории России приобрела весьма широкий масштаб. Тесть после вчерашней [1 июня] атаки возникли очень серьёзные вопросы к нашим спецслужбам», — пояснил Перенджиев.