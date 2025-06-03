«У Киева нет границ»: Политолог раскрыл, стоит ли ожидать повторения ударов ВСУ по регионам РФ
Политолог Перенджиев не исключил регулярность ударов ВСУ по Иркутской области
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Атака Вооружённых сил Украины (ВСУ) на военный аэродром в Иркутской области указывает на то, что подобные удары, вероятно, будут наноситься регулярно. Такое мнение выразил военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.
«Вчерашняя атака свидетельствует о том, что Киеву удалось распространить террористическую войну по всей территории России. Теперь такие удары будут повторяться не только в Иркутской и Мурманской областях, но и в других регионах нашей страны. По сути, у Киева больше нет границ для атак на территории России», — подчеркнул эксперт в беседе с Инфо24.
Политолог добавил, что Киев может нанести удар в любой момент и в любой точке России. По его словам, данная ситуация даже более опасна, чем атаки непосредственно с территории Незалежной. Эксперт считает, что российским силовым ведомствам следует принять серьёзные меры, чтобы нейтрализовать каналы поставок БПЛА и взрывчаток в нашу страну.
«Удары СБУ продемонстрировали, что система вербовки украинских агентов, а также система их обеспечения беспилотниками и взрывчаткой на территории России приобрела весьма широкий масштаб. Тесть после вчерашней [1 июня] атаки возникли очень серьёзные вопросы к нашим спецслужбам», — пояснил Перенджиев.
Специалист дополнил, что в мае регулярно проходят инспекционные проверки всех воинских частей, складов и аэродромов ВС России. По его словам, образовались серьёзные вопросы к тем, кто проверял военные базы, оказавшиеся под ударом ВСУ.
Напомним, что 1 июня ВСУ атаковали военные аэродромы в пяти регионах России. В том числе, беспилотники ударили по военной части в посёлке Средний Иркутской области. Дроны замаскировали в фуре: их спрятали в крыше под фальшивым потолком. В нужный момент беспилотники вылетали при помощи дистанционного управления. Сейчас полицейские ведут поиск 37-летнего Артёма Тимофеева, который может быть причастен к данной диверсии. Позднее в Челябинске нашли его квартиру.