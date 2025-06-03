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3 июня, 06:49
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Появились детали побега владельца «‎фур смерти» с БПЛА для атак на военные аэродромы России

В Челябинске нашли квартиру подозреваемого в атаках БПЛА на военные аэродромы

Обложка © Администрация МО «город Усть-Кут»

Обложка © Администрация МО «город Усть-Кут»

В Челябинске обнаружено жильё, которое ранее арендовал Артём Тимофеев — ключевой фигурант дела о недавней дроновой атаке на военный аэродром в Иркутской области. Его пребывание в квартире подтвердил нынешний жилец, опознавший Тимофеева по фотографии и сообщивший, что видел его около недели назад.

«Мы его видели неделю назад… Он снимал до нас эту квартиру»,рассказал новый житель квартиры РИА «Новости».

Квартира, расположенная на 17-м этаже в современном доме 2019 года постройки, стала важной зацепкой. По имеющимся данным, Тимофеев вместе с супругой покинул город всего за несколько дней до произошедшего инцидента с беспилотниками.

Бизнесмен или диверсант: Тайная жизнь владельца фур с БПЛА Артёма Тимофеева
Бизнесмен или диверсант: Тайная жизнь владельца фур с БПЛА Артёма Тимофеева

По данным Life.ru, в связи с расследованием недавней атаки дронов на российские аэродромы, правоохранительные органы ведут поиск 37-летнего Артёма Тимофеева. Следствие предполагает, что он может быть связан с грузовиками, использовавшимися для запуска беспилотников. Известно, что мужчина ранее был диджеем и оказывал поддержку украинским музыкальным группам. Кроме того, в 2014 году он активно выступал в поддержку Евромайдана. Сейчас он скрывается.

Владимир Озеров
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