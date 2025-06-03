Появились детали побега владельца «‎фур смерти» с БПЛА для атак на военные аэродромы России

В Челябинске обнаружено жильё, которое ранее арендовал Артём Тимофеев — ключевой фигурант дела о недавней дроновой атаке на военный аэродром в Иркутской области. Его пребывание в квартире подтвердил нынешний жилец, опознавший Тимофеева по фотографии и сообщивший, что видел его около недели назад.

«Мы его видели неделю назад… Он снимал до нас эту квартиру», — рассказал новый житель квартиры РИА «Новости».

Квартира, расположенная на 17-м этаже в современном доме 2019 года постройки, стала важной зацепкой. По имеющимся данным, Тимофеев вместе с супругой покинул город всего за несколько дней до произошедшего инцидента с беспилотниками.