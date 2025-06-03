Украинское руководство пытается отвлечь внимание мировой общественности от тяжёлого положения своих войск на фронте, поэтому не гнушается совершать бессмысленные атаки, как было с ударом по российским аэродромам. Таким мнением поделился американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в соцсети X.

«Эти трюки создают эффектные заголовки и временно отвлекают от того факта, что Украина и её западные кураторы по-прежнему проигрывают войну», — сказано в тексте.