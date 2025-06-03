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Регион
3 июня, 07:52

Морпех США разгадал «‎трюк» Зеленского с подгоном «‎фур смерти» с дронами к аэродромам России

Офицер США Берлетик: Киев атакой на аэродромы хотел отвлечь внимание от фронта

Обложка © freepik / frimifilms

Обложка © freepik / frimifilms

Украинское руководство пытается отвлечь внимание мировой общественности от тяжёлого положения своих войск на фронте, поэтому не гнушается совершать бессмысленные атаки, как было с ударом по российским аэродромам. Таким мнением поделился американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в соцсети X.

«Эти трюки создают эффектные заголовки и временно отвлекают от того факта, что Украина и её западные кураторы по-прежнему проигрывают войну», — сказано в тексте.

По мнению эксперта, Россия по-прежнему доминирует на поле боя, а также располагает богатым арсеналом вооружения, в том числе дальнобойными ракетами, беспилотниками, планирующими бомбами. Кроме того, у российской армии наблюдается значительный перевес в живой силе, добавил Берлетик.

Появились детали побега владельца «‎фур смерти» с БПЛА для атак на военные аэродромы России
Появились детали побега владельца «‎фур смерти» с БПЛА для атак на военные аэродромы России

Напомним, 1 июня ВСУ атаковали военные аэродромы в пяти регионах России. В том числе, беспилотники ударили по военной части в посёлке Средний Иркутской области. Дроны замаскировали в фуре: их спрятали в крыше под фальшивым потолком. В нужный момент беспилотники вылетали при помощи дистанционного управления. Сейчас правоохранительные органы ведут поиск 37-летнего Артёма Тимофеева, который может быть причастен к данной диверсии.

Татьяна Миссуми
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