Три человека ранены в результате удара беспилотника ВСУ по автобусу в ЛНР

Три человека получили травмы, когда автобус, в котором они ехали, атаковал украинский дрон. Это произошло рядом с селом Старая Краснянка, что в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба Правительства ЛНР.

Рейсовый пассажирский автобус следовал по маршруту «Кременная — Старобельск», когда в него врезался БПЛА. Пострадали двое мужчин и женщина. Транспорт также получил серьёзные повреждения.