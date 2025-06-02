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Регион
Опубликовано 2 июня 2025, 14:32

Три человека ранены в результате удара беспилотника ВСУ по автобусу в ЛНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hasith Gunathilake

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hasith Gunathilake

Три человека получили травмы, когда автобус, в котором они ехали, атаковал украинский дрон. Это произошло рядом с селом Старая Краснянка, что в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба Правительства ЛНР.

Рейсовый пассажирский автобус следовал по маршруту «Кременная — Старобельск», когда в него врезался БПЛА. Пострадали двое мужчин и женщина. Транспорт также получил серьёзные повреждения.

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Ранее врио губернатора Курской области Хинштейн показал разрушения после очередного ночного налёта украинских беспилотников на регион. В ходе атаки были повреждены 13 частных домовладений, два многоквартирных дома и несколько автомобилей.

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Владимир Озеров
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