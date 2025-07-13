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13 июля, 10:40

Нейтральную Швейцарию уличили в поставках дронов для атак на Москву

Рогозин: Швейцарская компания поставила ВСУ беспилотники для ударов по Москве

Обложка © freepik/ diana.grytsku

Обложка © freepik/ diana.grytsku

Сенатор Дмитрий Рогозин обвинил швейцарскую компанию в том, что она поставила дроны для атак на Москву. Эти беспилотники были собраны фирмой Destinus, основанной Михаилом Кокоричем, который ранее работал в России и сотрудничал с Роскосмосом.

По словам Рогозина, Кокорич известен тем, что когда-то руководил российской компанией, которая пыталась создать спутники для космического агентства, но проект не удался. Вывод о его причастности к поставкам дронов сделан на основе анализа обломков беспилотника, который упал под Москвой. Этот дрон, марки Lord, представляет собой гибрид боеприпаса и разведчика, отличается малозаметностью и бесшумностью. Он может лететь на расстояние до 2000 км и нести полезную нагрузку до 150 кг.

Рогозин также рассказал, что Кокорич продал свою долю в своей российской компании в 2015 году и заявил, что работа в России была его большой ошибкой. Он уехал за границу после неудач с проектами спутников. Теперь, по мнению Рогозина, Кокорич и его команда пытаются использовать свои дроны против России.

«При этом, уже при первой встрече с Кокоричем мне стало очевидно, что это – отъявленный прохиндей. …От ответственности за провалы своих спутников-недоделок Кокорич сбежал за границу. А в прошлом году этот подонок отказался от российского гражданства. …Он и его приближенные вложились в этот фанеролёт. И пытаются ударить им по столице страны, которую они предали», — рассказал Рогозин.

Рогозин отметил, что вопрос о прямой связи Швейцарии с атаками на Москву должен быть изучен Министерством иностранных дел и спецслужбами.

«Что касается прямого доказательства соучастия Швейцарской Конфедерации в воздушном нападении на Москву, то это тема для анализа нашим Министерством иностранных дел и соответствующих специальных служб», — отметил Дмитрий Рогозин.

Эффектное уничтожение летевшего на Москву дрона ВСУ засняли на видео
Эффектное уничтожение летевшего на Москву дрона ВСУ засняли на видео

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы ПВО сбили беспилотник, направлявшийся к столице, и на месте падения обломков работают аварийные службы. В Росавиации уточнили, что в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский временно ограничены взлёт и посадка самолётов для обеспечения безопасности полётов.

Анастасия Никонорова
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