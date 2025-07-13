Нейтральную Швейцарию уличили в поставках дронов для атак на Москву
Рогозин: Швейцарская компания поставила ВСУ беспилотники для ударов по Москве
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Сенатор Дмитрий Рогозин обвинил швейцарскую компанию в том, что она поставила дроны для атак на Москву. Эти беспилотники были собраны фирмой Destinus, основанной Михаилом Кокоричем, который ранее работал в России и сотрудничал с Роскосмосом.
По словам Рогозина, Кокорич известен тем, что когда-то руководил российской компанией, которая пыталась создать спутники для космического агентства, но проект не удался. Вывод о его причастности к поставкам дронов сделан на основе анализа обломков беспилотника, который упал под Москвой. Этот дрон, марки Lord, представляет собой гибрид боеприпаса и разведчика, отличается малозаметностью и бесшумностью. Он может лететь на расстояние до 2000 км и нести полезную нагрузку до 150 кг.
Рогозин также рассказал, что Кокорич продал свою долю в своей российской компании в 2015 году и заявил, что работа в России была его большой ошибкой. Он уехал за границу после неудач с проектами спутников. Теперь, по мнению Рогозина, Кокорич и его команда пытаются использовать свои дроны против России.
«При этом, уже при первой встрече с Кокоричем мне стало очевидно, что это – отъявленный прохиндей. …От ответственности за провалы своих спутников-недоделок Кокорич сбежал за границу. А в прошлом году этот подонок отказался от российского гражданства. …Он и его приближенные вложились в этот фанеролёт. И пытаются ударить им по столице страны, которую они предали», — рассказал Рогозин.
Рогозин отметил, что вопрос о прямой связи Швейцарии с атаками на Москву должен быть изучен Министерством иностранных дел и спецслужбами.
«Что касается прямого доказательства соучастия Швейцарской Конфедерации в воздушном нападении на Москву, то это тема для анализа нашим Министерством иностранных дел и соответствующих специальных служб», — отметил Дмитрий Рогозин.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы ПВО сбили беспилотник, направлявшийся к столице, и на месте падения обломков работают аварийные службы. В Росавиации уточнили, что в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский временно ограничены взлёт и посадка самолётов для обеспечения безопасности полётов.