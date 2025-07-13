Сенатор Дмитрий Рогозин обвинил швейцарскую компанию в том, что она поставила дроны для атак на Москву. Эти беспилотники были собраны фирмой Destinus, основанной Михаилом Кокоричем, который ранее работал в России и сотрудничал с Роскосмосом.

По словам Рогозина, Кокорич известен тем, что когда-то руководил российской компанией, которая пыталась создать спутники для космического агентства, но проект не удался. Вывод о его причастности к поставкам дронов сделан на основе анализа обломков беспилотника, который упал под Москвой. Этот дрон, марки Lord, представляет собой гибрид боеприпаса и разведчика, отличается малозаметностью и бесшумностью. Он может лететь на расстояние до 2000 км и нести полезную нагрузку до 150 кг.

Рогозин также рассказал, что Кокорич продал свою долю в своей российской компании в 2015 году и заявил, что работа в России была его большой ошибкой. Он уехал за границу после неудач с проектами спутников. Теперь, по мнению Рогозина, Кокорич и его команда пытаются использовать свои дроны против России.

«При этом, уже при первой встрече с Кокоричем мне стало очевидно, что это – отъявленный прохиндей. …От ответственности за провалы своих спутников-недоделок Кокорич сбежал за границу. А в прошлом году этот подонок отказался от российского гражданства. …Он и его приближенные вложились в этот фанеролёт. И пытаются ударить им по столице страны, которую они предали», — рассказал Рогозин.

Рогозин отметил, что вопрос о прямой связи Швейцарии с атаками на Москву должен быть изучен Министерством иностранных дел и спецслужбами.

«Что касается прямого доказательства соучастия Швейцарской Конфедерации в воздушном нападении на Москву, то это тема для анализа нашим Министерством иностранных дел и соответствующих специальных служб», — отметил Дмитрий Рогозин.