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10 июля, 14:42

Эффектное уничтожение летевшего на Москву дрона ВСУ засняли на видео

Mash: Жители подмосковного Домодедово сняли на видео уничтожение дрона ВСУ

Обложка © president.gov.ua

Обложка © president.gov.ua

В подмосковном Домодедове горожане заметили летящий в сторону Москвы украинский беспилотник. Очевидцы успели заснять момент уничтожения дрона. Кадры публикует Mash. Как утверждается, БПЛА был сбит силами ПВО около 16:20.

Сбитый дрон ВСУ в Подмосковье. Видео © Telegram / Mash

По мнению жителей, это мог быть один их трёх дронов, о которых ранее сообщал столичный мэр Сергей Собянин, все атаки были успешно отражены. Всего в России за сегодняшний день подбито 25 дронов ВСУ.

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Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что российские силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву. Экстренные службы оперативно прибыли к месту падения обломков. Позже были уничтожены ещё два вражеских БПЛА.

Татьяна Миссуми
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