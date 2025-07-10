Эффектное уничтожение летевшего на Москву дрона ВСУ засняли на видео

В подмосковном Домодедове горожане заметили летящий в сторону Москвы украинский беспилотник. Очевидцы успели заснять момент уничтожения дрона. Кадры публикует Mash. Как утверждается, БПЛА был сбит силами ПВО около 16:20.

По мнению жителей, это мог быть один их трёх дронов, о которых ранее сообщал столичный мэр Сергей Собянин, все атаки были успешно отражены. Всего в России за сегодняшний день подбито 25 дронов ВСУ.