Российская ПВО отбила налёт украинских дронов на три региона

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 25 украинских беспилотников над тремя регионами РФ за полтора часа — с 15:00 до 16:30 мск. Об этом 10 июля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Больше всего дронов было сбито над Брянской областью — 14. Восемь беспилотников было уничтожено над территорией Белгородской области, а три — над Московской.