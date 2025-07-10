Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июля, 13:55

Российская ПВО отбила налёт украинских дронов на три региона

Минобороны РФ: 25 беспилотников над тремя регионами сбила ПВО за полтора часа

Обложка © ТАСС / Николай Гынгазов

Обложка © ТАСС / Николай Гынгазов

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 25 украинских беспилотников над тремя регионами РФ за полтора часа — с 15:00 до 16:30 мск. Об этом 10 июля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Больше всего дронов было сбито над Брянской областью — 14. Восемь беспилотников было уничтожено над территорией Белгородской области, а три — над Московской.

В Пензенской области сбили беспилотник ВСУ
В Пензенской области сбили беспилотник ВСУ

Прошедшей ночью ВСУ атаковали регионы РФ не так активно. Всего было сбито 14 беспилотников. Больше всего над акваторией Чёрного моря — восемь.

Никита Никонов
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Брянская область
  • Белгородская область
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar