Российская ПВО отбила налёт украинских дронов на три региона
Минобороны РФ: 25 беспилотников над тремя регионами сбила ПВО за полтора часа
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 25 украинских беспилотников над тремя регионами РФ за полтора часа — с 15:00 до 16:30 мск. Об этом 10 июля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
Больше всего дронов было сбито над Брянской областью — 14. Восемь беспилотников было уничтожено над территорией Белгородской области, а три — над Московской.
Прошедшей ночью ВСУ атаковали регионы РФ не так активно. Всего было сбито 14 беспилотников. Больше всего над акваторией Чёрного моря — восемь.