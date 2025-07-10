Силы ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников за прошедшую ночь

Силами противовоздушной обороны за прошедшую ночь было перехвачено и уничтожено 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Основная часть воздушных целей (8 единиц) была нейтрализована над акваторией Чёрного моря. Ещё два дрона сбиты над территорией Белгородской области, два — над Республикой Крым, по одному над Пензенской и Курской областями.