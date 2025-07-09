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9 июля, 09:17

Подсчитано, сколько беспилотников и снарядов HIMARS сбила за сутки российская ПВО

Минобороны РФ: Средства ПВО сбили за сутки 226 беспилотников ВСУ

Обложка © Николай Гынгазов/ТАСС

Обложка © Николай Гынгазов/ТАСС

Российские средства ПВО за сутки сбили четыре снаряда РСЗО HIMARS и 226 ударных беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, также были перехвачены девять управляемых авиационных бомб. Все цели уничтожены в рамках противовоздушной обороны.

С начала проведения специальной военной операции, по информации Минобороны, уничтожены:

– 663 самолёта,
– 283 вертолёта,
– 68 477 беспилотников,
– 614 зенитных ракетных комплексов,
– 24 167 танков и других бронемашин,
– 1 576 боевых машин РСЗО,
– 27 176 орудий полевой артиллерии и миномётов,
– 37 891 единица спецтехники.

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Ранее Life.ru писал, что в результате атаки украинских БПЛА на Курск погибли три человека, семь пострадали. ВСУ нанесли удар прямо по пляжу, где отдыхали мирные жители. Противник также обстрелял больницу в Рыльске, где также пострадали два человека.

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Марина Фещенко
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