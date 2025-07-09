Подсчитано, сколько беспилотников и снарядов HIMARS сбила за сутки российская ПВО

Российские средства ПВО за сутки сбили четыре снаряда РСЗО HIMARS и 226 ударных беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, также были перехвачены девять управляемых авиационных бомб. Все цели уничтожены в рамках противовоздушной обороны.

С начала проведения специальной военной операции, по информации Минобороны, уничтожены: