Два человека ранены после ударов ВСУ по ЦРБ, зданию скорой помощи и предприятию

Украинские боевики ночью 9 июля атаковали беспилотниками город Рыльск в Курской области. Целями ВСУ стали инфекционный корпус местной центральной районной больницы, здание скорой помощи и административное здание местного предприятия. В результате ударов два человека получили ранения.

В результате атаки ВСУ загорелась крыша больницы в Рыльске. Видео © Telegram / Александр Хинштейн

Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, в результате атаки на Рыльскую ЦРБ было посечено остекление зданий инфекционного корпуса и скорой помощи, а также загорелась кровля. Ещё один беспилотник ударил по административному зданию ЗАО «Агрофирма Рыльская», вызвав пожар.

По словам главы региона, среди пострадавших – 30-летняя женщина с резаной раной груди, её состояние оценивается как средней степени тяжести, а также 51-летняя женщина с осколочным ранением правого бедра и ушибом мягких тканей правого коленного сустава.