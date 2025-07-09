Рекордный удар возмездия: как 700 «Кинжалов» и «Гераней» превратили украинскую ПВО в руины Украина столкнулась с крупнейшей атакой за последнее время: по объектам военной инфраструктуры и аэродромам из России прилетело более 700 ракет и беспилотников. Система ПВО Украины была не в состоянии отбить эту атаку. Почему для ВСУ теперь будет только хуже? 9 июля, 12:44 Стратегия России: как 700 ракет и БПЛА ломают украинскую оборону. Обложка © Shutterstock AI

Уничтожение инфраструктуры: какие объекты атаковала Россия

Минобороны России сообщило, что для ударов по объектам военной инфраструктуры Украины использовались самые современные ракеты и БПЛА.

— Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности, — сообщили в Минобороны.

В оборонном ведомстве добавили, что удар наносился по инфраструктуре военных аэродромов. Все поставленные цели были достигнуты. Российские военные телеграм-каналы пишут о том, что атакованы объекты в Луцке и Житомире. «Рыбарь» со ссылкой на мониторинговые сервисы предполагает, что в Житомирской области поражён аэропорт Озёрное, а в Волынской — завод «Мотор». На последнем занимались производством и ремонтом авиационных и ракетных двигателей.

По данным украинской стороны, по объектам военной инфраструктуры было выпущено ракет и беспилотников в количестве 741 штука.

Почему украинская ПВО не справляется с российскими ударами

Традиционно пропагандисты Незалежной утверждают, что большую часть воздушных целей сбили доблестные силы ПВО, но на самом деле ситуация иная.

— Украинские средства ПВО с отражением атак явно не справляются, что в первую очередь является следствием новой тактики и грамотной организации огневого поражения. Пока всё это работает очень хорошо, и мер противодействия противник не нашёл, — отмечает «Рыбарь».

Стратегия истощения: как Россия меняет правила войны. Фото © ТАСС / Евгений Разумный

86 дронов ВСУ: почему ответный удар провалился

Киевский режим попытался устроить ответную атаку: в ночь на 9 июля 2025 года ВСУ выпустили минимум 86 беспилотников самолётного типа по российским городам. Больше всего было сбито над Курской областью. В Министерстве обороны заявили, что два БПЛА летели в Москву. Их тоже уничтожили. Удары по территории России не остаются без ответа. Наши войска поставили очередной рекорд по количеству БПЛА и ракет, прилетевших на Украину.

1000 дронов в сутки: как Россия усилит давление

«Военная хроника» пишет о том, что ПВО киевского режима не способны выдержать такие массовые удары. Россия переходит к фазе «стратегического истощения» Украины.

— Теперь главный фокус — не в том, сколько сбито, а в том, сможет ли Киев вообще выдерживать такой ритм дольше двух-трёх недель. Проблема в том, что никакой технологический ответ эту угрозу в принципе не способен ликвидировать, — считают авторы канала.

Луцк и Житомир: главные цели российских ракет. Фото © Shutterstock AI

F-16 и «Патриоты» не помогут: почему Украина проигрывает в воздухе

Ситуацию не способны решить ни F-16, ни ЗРК Patriot, ни тысячи переносных ЗРК Stinger.

— В том случае, если промышленный кластер по производству дронов в РФ будет масштабирован ещё сильнее, то в течение 3–5 месяцев Россия может нарастить применение БПЛА до уровня 1000–1200 в сутки в устойчивом режиме. Это выведет кампанию ударов в новую фазу, при которой украинская ПВО перейдёт из режима реагирования в режим стратегической деградации, — отмечает «Военная хроника».

Нельзя забывать тот факт, что Россия изменила не только тактику, но и модернизировала БПЛА. По данным Forbes, новые российские беспилотники «Герань» получили больше брони. Кроме того, теперь они могут сами выступать в качестве бомбардировщиков. Украина пытается подстроиться под новые технологии и большее количество объектов в воздухе, но, как показывают последние удары, получается это всё хуже и хуже.

Авторы Даниил Черных