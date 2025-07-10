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Регион
10 июля, 13:20

Силы ПВО сбили третий беспилотник, атаковавший Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Российские силы ПВО уничтожили ещё один беспилотник, атаковавший Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Это уже третий дрон за последние 40 минут.

Власти Курской области предупредили о химсбросах и минировании дронами ВСУ
Власти Курской области предупредили о химсбросах и минировании дронами ВСУ

А 8 июля, в День семьи, любви и верности ВСУ атаковали дронами городской пляж в Курске. По имеющимся данным, каждый БПЛА был оснащён пятью килограммами пластита и содержал поражающие элементы — металлические шарики. В результате нападения погибли четыре человека, включая пятилетнего мальчика по имени Толя, который ценой своей жизни защитил мать.

Александра Вишнякова
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