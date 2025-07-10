ПВО уничтожила второй за полчаса беспилотник, летевший на Москву
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Российские силы ПВО уничтожили ещё один беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Это уже второй дрон за последние полчаса.
Ранее были введены временные ограничения на приём и выпуск рейсов в аэропорту Калуги — для обеспечения безопасности полётов.
А за минувшую ночь, 10 июля, силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников самолётного типа.