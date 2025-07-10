Власти Курской области предупредили о химсбросах и минировании дронами ВСУ

Украинские военные применяют беспилотники для минирования уже освобождённых территорий Курской области, а также сбрасывают отравляющие вещества, включая хлор. Об этом сообщили в правительстве региона.

«Используются различные самодельные взрывные устройства с датчиками, которые реагируют на металл, движение, звук или перевороты. Встречаются и сбросы с отравляющими веществами, например с хлором», — говорится в телеграм-канале правительства Курской области.

Также в пресс-службе отметили, что дроны-камикадзе используются для атак на транспорт и гражданское население, а их взрыватели срабатывают при ударе или замыкании электроцепи.