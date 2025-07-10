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Регион
10 июля, 12:25

Власти Курской области предупредили о химсбросах и минировании дронами ВСУ

ВСУ минируют уже освобождённые территории Курской области с помощью дронов

Обложка © Telegram / Курская область

Обложка © Telegram / Курская область

Украинские военные применяют беспилотники для минирования уже освобождённых территорий Курской области, а также сбрасывают отравляющие вещества, включая хлор. Об этом сообщили в правительстве региона.

«Используются различные самодельные взрывные устройства с датчиками, которые реагируют на металл, движение, звук или перевороты. Встречаются и сбросы с отравляющими веществами, например с хлором», — говорится в телеграм-канале правительства Курской области.

Также в пресс-службе отметили, что дроны-камикадзе используются для атак на транспорт и гражданское население, а их взрыватели срабатывают при ударе или замыкании электроцепи.

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Ранее Life.ru сообщал, как в Курской области мужчина поехал посмотреть на Суджу и подорвался на мине. В связи с этим власти настоятельно призывают граждан не ездить в указанном районе без острой необходимости.

Александра Мышляева
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