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10 июля, 16:23

Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву дрона

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Системы ПВО перехватили и уничтожили вражеский дрон, направлявшийся к Москве. Об этом информировал мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков сейчас работают аварийные службы.

«Уничтожен беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он у себя в телеграм-канале.

В аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиации.

Эффектное уничтожение летевшего на Москву дрона ВСУ засняли на видео
Эффектное уничтожение летевшего на Москву дрона ВСУ засняли на видео

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 25 беспилотников над тремя регионами сбила ПВО всего за полтора часа. Наибольшее количество сбитых дронов — 14 — пришлось на Брянскую область. Над Белгородской областью уничтожили 8 беспилотников, над Москвой — 3.

Александра Мышляева
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