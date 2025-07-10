Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву дрона
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Системы ПВО перехватили и уничтожили вражеский дрон, направлявшийся к Москве. Об этом информировал мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков сейчас работают аварийные службы.
«Уничтожен беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он у себя в телеграм-канале.
В аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиации.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 25 беспилотников над тремя регионами сбила ПВО всего за полтора часа. Наибольшее количество сбитых дронов — 14 — пришлось на Брянскую область. Над Белгородской областью уничтожили 8 беспилотников, над Москвой — 3.