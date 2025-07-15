Два украинских БПЛА атаковали здание суда в Белгороде, пострадала женщина

В результате атаки двух украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на здание суда в Белгороде, по информации губернатора области Вячеслава Гладкова, пострадал мирный житель.

Последствия атаки ВСУ. Фото © Telegram/Настоящий Гладков

Женщина, получившая осколочное ранение лица, баротравму и закрытую черепно-мозговую травму, была госпитализирована в областную клиническую больницу. Её эвакуировала бригада скорой медицинской помощи.

Во время работы экстренных служб на месте происшествия второй БПЛА нанёс повторный, прицельный удар по зданию, что привело к возникновению пожара на одном из этажей. В настоящее время пожарные ведут работы по его тушению.

Помимо прочего, повреждения получил автомобиль. Информация о других разрушениях и последствиях уточняется. На месте инцидента развёрнуты оперативные службы, которые занимаются ликвидацией последствий атаки.