Два украинских БПЛА атаковали здание суда в Белгороде, пострадала женщина
Последствия атаки ВСУ. Обложка © Telegram/Настоящий Гладков
В результате атаки двух украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на здание суда в Белгороде, по информации губернатора области Вячеслава Гладкова, пострадал мирный житель.
Последствия атаки ВСУ. Фото © Telegram/Настоящий Гладков
Женщина, получившая осколочное ранение лица, баротравму и закрытую черепно-мозговую травму, была госпитализирована в областную клиническую больницу. Её эвакуировала бригада скорой медицинской помощи.
Во время работы экстренных служб на месте происшествия второй БПЛА нанёс повторный, прицельный удар по зданию, что привело к возникновению пожара на одном из этажей. В настоящее время пожарные ведут работы по его тушению.
Помимо прочего, повреждения получил автомобиль. Информация о других разрушениях и последствиях уточняется. На месте инцидента развёрнуты оперативные службы, которые занимаются ликвидацией последствий атаки.
Украинская армия не прекращает обстрелы Белгородской области. В результате атак пострадали военнослужащие подразделения «Орлан» и члены отряда самообороны. Также под прицелом оказался посёлок Октябрьский, где FPV-дрон пробил крышу складского здания на промышленном объекте. Город Шебекино также подвергся атаке с воздуха: беспилотник повредил кабину и цистерну грузового автомобиля.