Пять человек ранены в Шебекине в результате детонации дрона ВСУ
Гладков: В результате взрыва FPV-дрона в Шебекине пострадали пять человек
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В результате взрыва украинского беспилотника типа FPV в Белгородской области ранены пять человек. Информацию предоставил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, инцидент произошёл в Шебекино, куда он отправился с рабочей поездкой, чтобы выяснить обстановку. Город в последние дни всё чаще оказывается целью БПЛА.
«ВСУ ударили FPV-дроном, в результате детонации ранены пять человек», — написал Гладков в своём телеграм-канале.
В Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратились женщина с минно-взрывной травмой и ранением предплечья, а также четверо бойцов самообороны с баротравмами. После оказания медицинской помощи все отказались от госпитализации.
Накануне в результате прилёта снаряда ВСУ в частный дом в Шебекине погиб мужчина. Бойцы самообороны вытащили мирного жителя из-под обломков и отвезли в больницу, однако от полученных травм он скончался. В результате атаки ВСУ один дом серьёзно пострадал, повреждена газовая магистраль. Ещё в четырёх домах выбиты стёкла, повреждены крыши и ограждения, а также хозяйственная постройка. Кроме того, пострадали три автомобиля.