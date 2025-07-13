Пять человек ранены в Шебекине в результате детонации дрона ВСУ

В результате взрыва украинского беспилотника типа FPV в Белгородской области ранены пять человек. Информацию предоставил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, инцидент произошёл в Шебекино, куда он отправился с рабочей поездкой, чтобы выяснить обстановку. Город в последние дни всё чаще оказывается целью БПЛА.

«ВСУ ударили FPV-дроном, в результате детонации ранены пять человек», — написал Гладков в своём телеграм-канале.

В Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратились женщина с минно-взрывной травмой и ранением предплечья, а также четверо бойцов самообороны с баротравмами. После оказания медицинской помощи все отказались от госпитализации.