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13 июля, 13:09

Пять человек ранены в Шебекине в результате детонации дрона ВСУ

Гладков: В результате взрыва FPV-дрона в Шебекине пострадали пять человек

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В результате взрыва украинского беспилотника типа FPV в Белгородской области ранены пять человек. Информацию предоставил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, инцидент произошёл в Шебекино, куда он отправился с рабочей поездкой, чтобы выяснить обстановку. Город в последние дни всё чаще оказывается целью БПЛА.

«ВСУ ударили FPV-дроном, в результате детонации ранены пять человек», — написал Гладков в своём телеграм-канале.

В Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратились женщина с минно-взрывной травмой и ранением предплечья, а также четверо бойцов самообороны с баротравмами. После оказания медицинской помощи все отказались от госпитализации.
Дрон ВСУ влетел в многоэтажку в Белгороде, как минимум один человек пострадал
Дрон ВСУ влетел в многоэтажку в Белгороде, как минимум один человек пострадал

Накануне в результате прилёта снаряда ВСУ в частный дом в Шебекине погиб мужчина. Бойцы самообороны вытащили мирного жителя из-под обломков и отвезли в больницу, однако от полученных травм он скончался. ​​​​​​​В результате атаки ВСУ один дом серьёзно пострадал, повреждена газовая магистраль. Ещё в четырёх домах выбиты стёкла, повреждены крыши и ограждения, а также хозяйственная постройка. Кроме того, пострадали три автомобиля.

Юлия Сафиулина
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