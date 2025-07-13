При атаке дрона ВСУ на Белгородскую область пострадали двое бойцов «Орлана»

Вооружённые силы Украины продолжают наносить удары по территории Белгородской области. В результате сегодняшней атаки пострадали бойцы подразделения «Орлан» и отряда самообороны. Об инциденте сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

В результате атаки беспилотника на группу военнослужащих подразделения «Орлан» в селе Чайки двое бойцов получили травмы. Один из них, с множественными осколочными ранениями конечностей, находится в тяжёлом состоянии и госпитализирован в городскую больницу №2. Второй пострадавший, также в тяжёлом состоянии с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями, был доставлен в Октябрьскую районную больницу, откуда его планируют перевести в областную клиническую больницу после стабилизации.

Последствия удара ВСУ по городу Шебекино. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Производственный объект в посёлке Октябрьский стал ещё одной мишенью для FPV-дрона, который пробил кровлю складского помещения. В селе Байцуры Борисовского района падение беспилотника вызвало возгорания на крыше частного дома. Гладков сообщил, что огонь удалось быстро потушить.

Город Шебекино также подвергся атакам — там БПЛА повредил кабину и цистерну грузового автомобиля. На стоянке предприятия произошёл взрыв второго FPV-дрона, что привело к разрушению остекления склада и повреждению припаркованной в непосредственной близости машины. В селе Купино Шебекинского округа грузовик был изрешечён осколками после детонации беспилотника. В селе Новая Таволжанка снаряд повредил окна частного домовладения.