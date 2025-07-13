В Белгородской области ВСУ атаковали частный дом, пострадали супруги

В селе Мелихово Корочанского района Белгородской области дрон Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковал частный дом. Пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, ранения получила супружеская пара. У женщины — закрытая черепно-мозговая травма и ссадины лица, у её супруга — баротравма и ушиб руки. Пострадавших доставляют в городскую больницу.

«Вся необходимая помощь оказывается. Информация о последствиях уточняется», — добавил Гладков в своём телеграм-канале.