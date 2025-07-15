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Регион
15 июля, 15:03

Гладков показал, как сбивали дроны, нацелившиеся на здание суда в Белгороде

Бойцы подразделения «Орлан» сегодня отражали атаку украинских беспилотников по гражданскому объекту — зданию суда в Белгороде. Губернатор региона Вячеслав Гладков опубликовал в телеграм-канале видео, как наши военные сбивали воздушные цели.

Видео © Telegram/ Настоящий Гладков

«К сожалению, не всегда удается поразить цель. Но бойцы делают всё, чтобы уничтожать вражеские беспилотники», — написал губернатор.

ВСУ атаковали Белгород дронами из пенопласта и фанеры
ВСУ атаковали Белгород дронами из пенопласта и фанеры

Ранее стало известно, что в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на здание суда в Белгороде пострадал мирный житель. Женщина получила множественные повреждения, включая осколочное ранение лица.

Обложка © Telegram/ Настоящий Гладков

Алексей Берковиц
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