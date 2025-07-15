Гладков показал, как сбивали дроны, нацелившиеся на здание суда в Белгороде

Бойцы подразделения «Орлан» сегодня отражали атаку украинских беспилотников по гражданскому объекту — зданию суда в Белгороде. Губернатор региона Вячеслав Гладков опубликовал в телеграм-канале видео, как наши военные сбивали воздушные цели.

«К сожалению, не всегда удается поразить цель. Но бойцы делают всё, чтобы уничтожать вражеские беспилотники», — написал губернатор.