Гладков показал, как сбивали дроны, нацелившиеся на здание суда в Белгороде
Бойцы подразделения «Орлан» сегодня отражали атаку украинских беспилотников по гражданскому объекту — зданию суда в Белгороде. Губернатор региона Вячеслав Гладков опубликовал в телеграм-канале видео, как наши военные сбивали воздушные цели.
Видео © Telegram/ Настоящий Гладков
«К сожалению, не всегда удается поразить цель. Но бойцы делают всё, чтобы уничтожать вражеские беспилотники», — написал губернатор.
Ранее стало известно, что в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на здание суда в Белгороде пострадал мирный житель. Женщина получила множественные повреждения, включая осколочное ранение лица.
Обложка © Telegram/ Настоящий Гладков