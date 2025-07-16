Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июля, 09:28

82 боеприпаса и 89 БПЛА: ВСУ атаковали Белгородчину около 170 раз за сутки

Гладков: ВСУ предприняли около 170 атак по Белгородской области за одни сутки

Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

За последние 24 часа украинские вооружённые силы нанесли около 170 ударов по территории Белгородской области, сообщил у себя в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате обстрелов пострадали три мирных жителя.

В течение суток под огнём оказались 42 населённых пункта в десяти муниципальных образованиях области. Зафиксировано применение 82 боеприпасов и 89 беспилотных летательных аппаратов, из которых удалось сбить 37. Повреждения получили жилой многоквартирный дом, девять частных домовладений, а также предприятие, здание суда, три объекта связи, склад, социальное учреждение, два коммерческих объекта и 13 транспортных средств.

«Белгород подвергся атакам 6 беспилотников, из которых 3 сбиты. Ранен мирный житель. По оценке медиков, состояние средней степени тяжести. В Белгородском районе атакованы 20 беспилотниками, 12 из которых сбиты системой ПВО. В посёлке Майский в результате атаки БПЛА на частный дом пострадал мирный житель. Мужчина в состоянии средней степени тяжести госпитализирован», — написал глава области.

В Волоконовском районе зафиксированы пять атак БПЛА, по Грайворонскому округу выпущено 30 боеприпасов и совершено девять воздушных налётов. Над районами Короча и Ракитное сбиты два беспилотника. В Краснояружском районе семь населённых пунктов подверглись обстрелам 52 боеприпасами и атакам десяти дронов. Губернатор подчеркнул необходимость усиления мер безопасности и постоянного мониторинга ситуации в регионе.

«Мы в одинаковых условиях»: Гладков объяснил, почему отказывается носить бронежилет и каску
«Мы в одинаковых условиях»: Гладков объяснил, почему отказывается носить бронежилет и каску

Ранее Life.ru рассказывал, что 15 июля украинская армия атаковала здание суда в Белгороде. В ходе атаки двух украинских беспилотников пострадала женщина. Спустя некоторое время ВСУ предприняли ещё одну попытку ударить в то же самое место. Позже Гладков опубликовал видео, где российские бойцы отражали нападение дронов.

Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar