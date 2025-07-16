82 боеприпаса и 89 БПЛА: ВСУ атаковали Белгородчину около 170 раз за сутки

За последние 24 часа украинские вооружённые силы нанесли около 170 ударов по территории Белгородской области, сообщил у себя в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате обстрелов пострадали три мирных жителя.

В течение суток под огнём оказались 42 населённых пункта в десяти муниципальных образованиях области. Зафиксировано применение 82 боеприпасов и 89 беспилотных летательных аппаратов, из которых удалось сбить 37. Повреждения получили жилой многоквартирный дом, девять частных домовладений, а также предприятие, здание суда, три объекта связи, склад, социальное учреждение, два коммерческих объекта и 13 транспортных средств.

«Белгород подвергся атакам 6 беспилотников, из которых 3 сбиты. Ранен мирный житель. По оценке медиков, состояние средней степени тяжести. В Белгородском районе атакованы 20 беспилотниками, 12 из которых сбиты системой ПВО. В посёлке Майский в результате атаки БПЛА на частный дом пострадал мирный житель. Мужчина в состоянии средней степени тяжести госпитализирован», — написал глава области.