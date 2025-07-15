Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июля, 12:27

ВСУ второй раз за день атаковали здание суда в Белгороде

Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

ВСУ второй раз за день атаковали здание суда в Белгороде. По предварительной информации, никто не пострадал.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

Последствия атаки ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия атаки ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

«Ещё один беспилотный летательный аппарат сдетонировал на уровне пятого этажа. Также в результате взрыва посечены осколками два транспортных средства», — написал Гладков у себя в телеграм-канале.

Мужчина и ребёнок пострадали в Шебекинском округе от ударов дронов ВСУ
Мужчина и ребёнок пострадали в Шебекинском округе от ударов дронов ВСУ

Напомним, ранее стало известно, что в результате первой атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на здание суда в Белгороде пострадал мирный житель. Женщина получила множественные повреждения, включая осколочное ранение лица, баротравму и закрытую черепно-мозговую травму. На место происшествия экстренно прибыла бригада скорой медицинской помощи для госпитализации пострадавшей.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar