ВСУ второй раз за день атаковали здание суда в Белгороде. По предварительной информации, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

Последствия атаки ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

«Ещё один беспилотный летательный аппарат сдетонировал на уровне пятого этажа. Также в результате взрыва посечены осколками два транспортных средства», — написал Гладков у себя в телеграм-канале.