ВСУ второй раз за день атаковали здание суда в Белгороде
Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
ВСУ второй раз за день атаковали здание суда в Белгороде. По предварительной информации, никто не пострадал.
Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
Последствия атаки ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
«Ещё один беспилотный летательный аппарат сдетонировал на уровне пятого этажа. Также в результате взрыва посечены осколками два транспортных средства», — написал Гладков у себя в телеграм-канале.
Напомним, ранее стало известно, что в результате первой атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на здание суда в Белгороде пострадал мирный житель. Женщина получила множественные повреждения, включая осколочное ранение лица, баротравму и закрытую черепно-мозговую травму. На место происшествия экстренно прибыла бригада скорой медицинской помощи для госпитализации пострадавшей.