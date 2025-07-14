Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июля, 20:06

Мужчина и ребёнок пострадали в Шебекинском округе от ударов дронов ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /28neo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /28neo

В Шебекинском округ Белгородской области при атаках украинских дронов пострадали мужчина и двухлетний ребёнок. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

В селе Щигоревка в результате атаки беспилотника ранили двухлетнего мальчика. У него диагностировали травмы и ссадины после взрыва. Ребёнка доставляют в детскую областную клиническую больницу. Мужчину, который пострадал чуть ранее во время атаки на автомобиль в Шебекино, направляют в городскую больницу для дальнейшего обследования с баротравмой.

Сотрудник МЧС погиб при разминировании в Курской области, ещё один пострадал
Сотрудник МЧС погиб при разминировании в Курской области, ещё один пострадал

Шебекинский округ находится рядом с Харьковской областью Украины и часто подвергается обстрелам и атакам дронов. Город Шебекино расположен всего в четырёх километрах от границы с Украиной.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области украинская сторона атаковала жилой дом. В результате пострадала семейная пара: женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и ссадины на лице, а мужчина — баротравму и ушиб руки. Пострадавших доставили в городскую больницу.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar