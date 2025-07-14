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14 июля, 16:41

Сотрудник МЧС погиб при разминировании в Курской области, ещё один пострадал

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yarrrrrbright

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yarrrrrbright

В Курской области во время разминирования погиб сотрудник МЧС России Ришат Медиев, который работал сапёром. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

«МЧС России скорбит о гибели сотрудника в Курской области. Ришат Медиев, мастер-спасатель (сапёр) специализированного отряда по городу Севастополю, погиб при разминировании Курской области», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Во время разминирования вместе с ним серьёзные множественные травмы получил пиротехник сводного отряда Сергей Иванов. Его госпитализировали, медики сейчас делают всё возможное, чтобы спасти ему жизнь.

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Ранее в результате атаки беспилотника ВСУ в Глушковском районе Курской области пострадал старший сержант полиции. 29-летний сотрудник патрульно-постовой службы получил тяжёлые осколочные ранения: множественные повреждения правой руки и слепое осколочное ранение правой ноги.

Анастасия Никонорова
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