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13 июля, 19:11

Расчёты ПВО сбили два дрона ВСУ в Курской области за 20 минут

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Расчёты противовоздушной обороны перехватили два украинских беспилотника в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«С 20:00 мск до 20:20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территорией Курской области», — говорится в сообщении.

Несколько человек пострадали при ударе ВСУ по жилым домам в Запорожской области
Несколько человек пострадали при ударе ВСУ по жилым домам в Запорожской области

А ранее из-за атаки дронов Вооружённых сил Украины в Белгородской области пострадали бойцы подразделения «Орлан» и отряда самообороны. Оба военнослужащих находятся в тяжёлом положении с осколочными ранениями. Повреждения также были зафиксированы в жилых домах.

Тимур Хингеев
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