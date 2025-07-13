Расчёты ПВО сбили два дрона ВСУ в Курской области за 20 минут

Расчёты противовоздушной обороны перехватили два украинских беспилотника в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«С 20:00 мск до 20:20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территорией Курской области», — говорится в сообщении.