Несколько человек пострадали при ударе ВСУ по жилым домам в Запорожской области

Украинские войска ударили по жилым домам в Тарасовке Запорожской области. В результате пострадали несколько человек, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Последствия обстрела ВСУ в Тарасовке. Видео © Telegram / Балицкий Евгений

«Населённый пункт Тарасовка Пологовского муниципального округа подвергается массированной атаке БПЛА и обстрелу с применением кассетных боеприпасов», — написал Балицкий в телеграм-канале.

Данных о пострадавших пока нет. Вероятность повторных ударов остаётся высокой.



