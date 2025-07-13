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13 июля, 14:30

Несколько человек пострадали при ударе ВСУ по жилым домам в Запорожской области

Балицкий: ВСУ ударили по жилым домам в Тарасовке, пострадали несколько человек

Украинские войска ударили по жилым домам в Тарасовке Запорожской области. В результате пострадали несколько человек, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Последствия обстрела ВСУ в Тарасовке. Видео © Telegram / Балицкий Евгений

«Населённый пункт Тарасовка Пологовского муниципального округа подвергается массированной атаке БПЛА и обстрелу с применением кассетных боеприпасов», — написал Балицкий в телеграм-канале.

Данных о пострадавших пока нет. Вероятность повторных ударов остаётся высокой.

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Ранее в Белгороде двое мирных жителей пострадали из-за падения обломков сбитого беспилотника. Мужчину и женщину с осколочными ранениями грудной клетки доставили в городскую больницу №2, где им была оказана вся необходимая медицинская помощь.

Обложка © Telegram / Балицкий Евгений

Наталья Демьянова
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