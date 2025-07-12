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12 июля, 14:29

В результате атаки дрона ВСУ в Курской области пострадал сержант полиции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 28neo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 28neo

В результате сегодняшней атаки дрона ВСУ в Глушковском районе Курской области пострадал старший сержант полиции. По словам врио губернатора региона Александра Хинштейна, 29-летний офицер патрульно-постовой службы получил тяжелые осколочные ранения: правая рука повреждена множественными осколками, правая нога — слепое осколочное ранение.

«Сейчас его доставляют в ближайшую ЦРБ для оказания первой помощи, после бригада скорой перевезёт его в Курскую областную больницу. Желаю скорейшей поправки — наши медики сделают для этого всё необходимое!»,написал Хинштейн в своём телеграм-канале.

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Дрон ВСУ влетел в многоэтажку в Белгороде, как минимум один человек пострадал

Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ атаковали Курскую область десятками беспилотников. Как рассказали местные жители, звуки пролёта дронов слышны сразу в нескольких населённых пунктах. Очевидцы также заявили о работе ПВО в городе Курчатов и в непосредственной близости от Курской атомной электростанции.

Полина Никифорова
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