В результате атаки дрона ВСУ в Курской области пострадал сержант полиции
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В результате сегодняшней атаки дрона ВСУ в Глушковском районе Курской области пострадал старший сержант полиции. По словам врио губернатора региона Александра Хинштейна, 29-летний офицер патрульно-постовой службы получил тяжелые осколочные ранения: правая рука повреждена множественными осколками, правая нога — слепое осколочное ранение.
«Сейчас его доставляют в ближайшую ЦРБ для оказания первой помощи, после бригада скорой перевезёт его в Курскую областную больницу. Желаю скорейшей поправки — наши медики сделают для этого всё необходимое!», — написал Хинштейн в своём телеграм-канале.
Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ атаковали Курскую область десятками беспилотников. Как рассказали местные жители, звуки пролёта дронов слышны сразу в нескольких населённых пунктах. Очевидцы также заявили о работе ПВО в городе Курчатов и в непосредственной близости от Курской атомной электростанции.