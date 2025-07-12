В результате атаки дрона ВСУ в Курской области пострадал сержант полиции

В результате сегодняшней атаки дрона ВСУ в Глушковском районе Курской области пострадал старший сержант полиции. По словам врио губернатора региона Александра Хинштейна, 29-летний офицер патрульно-постовой службы получил тяжелые осколочные ранения: правая рука повреждена множественными осколками, правая нога — слепое осколочное ранение.

«Сейчас его доставляют в ближайшую ЦРБ для оказания первой помощи, после бригада скорой перевезёт его в Курскую областную больницу. Желаю скорейшей поправки — наши медики сделают для этого всё необходимое!», — написал Хинштейн в своём телеграм-канале.