ВСУ атаковали Курскую область десятками беспилотников

Вооружённые формирования Украины пытаются нанести массированный удар беспилотными летательными аппаратами по Курской области. По данным телеграм-канала SHOT, система противовоздушной обороны региона сбила уже около десяти вражеских дронов в различных районах.

Как рассказали местные жители, звуки пролёта беспилотников и взрывы были слышны сразу в нескольких населённых пунктах. Среди них – Льгов, Рыльск, Железногорск, Обоянь, Зорино, а также Беловский район. Очевидцы также заявили о работе ПВО в городе Курчатов и в непосредственной близости от Курской атомной электростанции.

Уничтожение БПЛА над Курской областью. Видео © Telegram / SHOT

Официальной информации от властей Курской области или Министерства обороны РФ по ситуации в регионе на данный момент нет.