ВСУ атаковали Курскую область десятками беспилотников
Уничтожение БПЛА над Курской областью. Обложка © Telegram / SHOT
Вооружённые формирования Украины пытаются нанести массированный удар беспилотными летательными аппаратами по Курской области. По данным телеграм-канала SHOT, система противовоздушной обороны региона сбила уже около десяти вражеских дронов в различных районах.
Как рассказали местные жители, звуки пролёта беспилотников и взрывы были слышны сразу в нескольких населённых пунктах. Среди них – Льгов, Рыльск, Железногорск, Обоянь, Зорино, а также Беловский район. Очевидцы также заявили о работе ПВО в городе Курчатов и в непосредственной близости от Курской атомной электростанции.
Уничтожение БПЛА над Курской областью. Видео © Telegram / SHOT
Официальной информации от властей Курской области или Министерства обороны РФ по ситуации в регионе на данный момент нет.
Ранее Life.ru писал, что на предприятии в Курской области начался пожар из-за атаки ВСУ. Врио губернатора региона Александр Хинштейн заявил, что пострадавших в результате удара украинских боевиков по Беловскому району нет.