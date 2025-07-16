ВСУ выследили с дрона и подорвали автомобиль под Белгородом, убит мужчина

Один мирный житель погиб и ещё один ранен в результате сброса бомбы с дрона ВСУ на автомобиль у хутора Первомайский Волоконовского района Белгородской области. О трагедии губернатор региона Вячеслав Гладков, назвав атаку террористической.

«Беспилотник нанёс целенаправленный удар по легковому автомобилю. От полученных ранений молодой мужчина скончался на месте. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего. Второй пострадавший, находившийся рядом, получил минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения и баротравму», – уточнил губернатор.