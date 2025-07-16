ВСУ выследили с дрона и подорвали автомобиль под Белгородом, убит мужчина
Гладков: Мужчина погиб при сбросе бомбы с дрона ВСУ на автомобиль под Белгородом
Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Один мирный житель погиб и ещё один ранен в результате сброса бомбы с дрона ВСУ на автомобиль у хутора Первомайский Волоконовского района Белгородской области. О трагедии губернатор региона Вячеслав Гладков, назвав атаку террористической.
«Беспилотник нанёс целенаправленный удар по легковому автомобилю. От полученных ранений молодой мужчина скончался на месте. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего. Второй пострадавший, находившийся рядом, получил минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения и баротравму», – уточнил губернатор.
Раненого доставили в Волоконовскую ЦРБ, где оказали необходимую медпомощь. Лечение он продолжит в амбулаторных условиях. Сам автомобиль получил повреждения, добавил Гладков.
А в ночь на 15 июля ВСУ запустили 12 ударных дронов в Воронежскую область. В ходе атаки, по словам губернатора, пострадали 24 человека, согласно сведениям СМИ, за медпомощью обратилось порядка 30 раненых. Один умер в больнице. В Белгороде же украинские Вооружённые силы атаковали здание суда, пострадала женщина. После этого состоялась повторная атака.