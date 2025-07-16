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Регион
16 июля, 12:05

ВСУ выследили с дрона и подорвали автомобиль под Белгородом, убит мужчина

Гладков: Мужчина погиб при сбросе бомбы с дрона ВСУ на автомобиль под Белгородом

Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Один мирный житель погиб и ещё один ранен в результате сброса бомбы с дрона ВСУ на автомобиль у хутора Первомайский Волоконовского района Белгородской области. О трагедии губернатор региона Вячеслав Гладков, назвав атаку террористической.

«Беспилотник нанёс целенаправленный удар по легковому автомобилю. От полученных ранений молодой мужчина скончался на месте. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего. Второй пострадавший, находившийся рядом, получил минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения и баротравму», – уточнил губернатор.

Раненого доставили в Волоконовскую ЦРБ, где оказали необходимую медпомощь. Лечение он продолжит в амбулаторных условиях. Сам автомобиль получил повреждения, добавил Гладков.

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А в ночь на 15 июля ВСУ запустили 12 ударных дронов в Воронежскую область. В ходе атаки, по словам губернатора, пострадали 24 человека, согласно сведениям СМИ, за медпомощью обратилось порядка 30 раненых. Один умер в больнице. В Белгороде же украинские Вооружённые силы атаковали здание суда, пострадала женщина. После этого состоялась повторная атака.

Андрей Бражников
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