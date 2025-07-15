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Регион
15 июля, 13:49

СКР установит личности командиров ВСУ, устроивших Воронежу «‎кошмарную ночь» с 30 ранеными

СКР возбудил уголовные дела о терактах после атак ВСУ на Воронеж и Белгородчину

Обложка © Telegram / Воронеж с огоньком

Обложка © Telegram / Воронеж с огоньком

Главным следственным управлением Следственного комитета России инициированы уголовные производства по статье о террористической деятельности (ч.2 ст.205 УК РФ) после серии нападений украинских ВС по Воронежской и Белгородской областям. Имена отдавших приказ командиров ВСУ будут установлены, сообщает пресс-служба СК РФ.

ВСУ атаковали российские регионы, использовав для этого не менее 15 дронов самолётного типа с мощными взрывными устройствами. В результате в Воронеже повреждения получили свыше 20 многоквартирных домов, а также здание детского сада. Медицинская помощь потребовалась не менее 20 мирным жителям, включая четырёх несовершеннолетних, заявили в СК.

В Белгородской области атаки с применением БПЛА также были нацелены на объекты гражданской инфраструктуры и жилые районы. Среди пострадавших — здание Октябрьского районного суда города Белгорода, где ранение получила женщина, находившаяся внутри.

«В рамках уголовных дел устанавливаются военнослужащие ГУР МО Украины, ВСУ, иных украинских воинских формирований, выполнявшие преступные приказы о совершении указанных террористических актов, а также командиры, отдавшие их», — сказано в публикации.

Взрыв и огромный гриб: На видео сняли момент удара дрона ВСУ по многоэтажке в Воронеже
Взрыв и огромный гриб: На видео сняли момент удара дрона ВСУ по многоэтажке в Воронеже

Напомним, что армия Украины запустила 12 ударных дронов в Воронежскую область. В ходе атаки ВСУ по Воронежу, по словам губернатора, пострадали 24 человека, согласно сведениям СМИ, за медпомощью обратилось порядка 30 раненых. В Белгороде же украинские Вооружённые силы атаковали здание суда, пострадала женщина. После этого состоялась повторная атака.

Разбитые окна, крики раненых: кошмарная ночь в Воронеже после удара дронов ВСУ
Разбитые окна, крики раненых: кошмарная ночь в Воронеже после удара дронов ВСУ
Владимир Озеров
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