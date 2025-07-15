СКР установит личности командиров ВСУ, устроивших Воронежу «кошмарную ночь» с 30 ранеными
СКР возбудил уголовные дела о терактах после атак ВСУ на Воронеж и Белгородчину
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Главным следственным управлением Следственного комитета России инициированы уголовные производства по статье о террористической деятельности (ч.2 ст.205 УК РФ) после серии нападений украинских ВС по Воронежской и Белгородской областям. Имена отдавших приказ командиров ВСУ будут установлены, сообщает пресс-служба СК РФ.
ВСУ атаковали российские регионы, использовав для этого не менее 15 дронов самолётного типа с мощными взрывными устройствами. В результате в Воронеже повреждения получили свыше 20 многоквартирных домов, а также здание детского сада. Медицинская помощь потребовалась не менее 20 мирным жителям, включая четырёх несовершеннолетних, заявили в СК.
В Белгородской области атаки с применением БПЛА также были нацелены на объекты гражданской инфраструктуры и жилые районы. Среди пострадавших — здание Октябрьского районного суда города Белгорода, где ранение получила женщина, находившаяся внутри.
«В рамках уголовных дел устанавливаются военнослужащие ГУР МО Украины, ВСУ, иных украинских воинских формирований, выполнявшие преступные приказы о совершении указанных террористических актов, а также командиры, отдавшие их», — сказано в публикации.
Напомним, что армия Украины запустила 12 ударных дронов в Воронежскую область. В ходе атаки ВСУ по Воронежу, по словам губернатора, пострадали 24 человека, согласно сведениям СМИ, за медпомощью обратилось порядка 30 раненых. В Белгороде же украинские Вооружённые силы атаковали здание суда, пострадала женщина. После этого состоялась повторная атака.