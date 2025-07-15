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15 июля, 07:04

Взрыв и огромный гриб: На видео сняли момент удара дрона ВСУ по многоэтажке в Воронеже

На видео сняли момент удара дрона ВСУ по жилой многоэтажке в Воронеже

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Появилось видео, на котором украинский дрон врезается в жилой дом в Воронеже. Ролик опубликовал телеграм-канал Mash.

Прилёт по многоэтажному дому в Воронеже. Видео © Telegram / Mash

На видео крупный украинский беспилотник врезается в жилой дом на Плехановской улице в Воронеже и взрывается, после чего над зданием поднимается огромный чёрный гриб из дыма. Обломки задели детский сад, расположенный по соседству. Сегодня его закрыли.

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Напомним, что в результате украинской атаки по Воронежу, в которой участвовало 12 ударных дронов ВСУ. По словам губернатора Гусева, пострадавших было 16, а 13 из них были доставлены в больницы. Однако СМИ сообщают о 30 раненых. В ходе налёта пострадал годовалый ребёнок, которому порезало ноги.

Владимир Озеров
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