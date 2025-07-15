Взрыв и огромный гриб: На видео сняли момент удара дрона ВСУ по многоэтажке в Воронеже

На видео крупный украинский беспилотник врезается в жилой дом на Плехановской улице в Воронеже и взрывается, после чего над зданием поднимается огромный чёрный гриб из дыма. Обломки задели детский сад, расположенный по соседству. Сегодня его закрыли.