Раненых при налёте 12 ударных дронов ВСУ на Воронеж уже 16, губернатор отдал срочный приказ
Губернатор Гусев сообщил о 16 пострадавших при атаке дронов ВСУ на Воронеж
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В результате налёта 12 ударных дронов ВСУ на Воронеж пострадали 16 человек, 13 из них госпитализированы. Данные о раненых уточнил губернатор области Александр Гусев.
«На данный момент известно о 16 пострадавших в результате ночной атаки. 15 из них были ранены в Центральном и Коминтерновском районах Воронежа, в том числе один подросток (у него повреждено бедро). Наиболее часты осколочные ранения и резаные раны. Есть и ранения другого характера, и тяжёлые состояния: один мужчина находится в коме, у другого повреждены лёгкие. Всего в Воронеже госпитализированы 13 человек», – пишет глава региона.
Гусев рассказал, что ещё один от госпитализации отказался, один обратился в поликлинику с лёгкой травмой. Губернатор распорядился взять лечение всех раненых на особый контроль. Оценка ущерба на местах продолжается. Чиновник обещал, что воронежцам, чьё имущество пострадало в результате ночной атаки, обязательно будет оказана помощь.
Ночью силы противовоздушной обороны нейтрализовали над Россией 55 украинских беспилотников. Основная их часть пришлась на Белгородскую область. В небе над Воронежем и тремя районами области обнаружены и уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов.