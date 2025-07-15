Число пострадавших при атаке ВСУ на Воронеж увеличилось до семи

Количество пострадавших в результате утренней атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ на Воронеж увеличилось до семи. По данным Mash , в больнице один раненый.

Обломки украинских БПЛА попали в дом на улице Плеханова, из-за чего пострадали трое пожилых жильцов. Также падение обломков зафиксировали в детском саду по соседству и в высотку бизнес-центра «Галерея Чижова».