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Регион
15 июля, 04:37

Люди и квартиры в многоэтажках Воронежа пострадали при падении сбитого БПЛА

Обложка © Telegram / МЧС Воронежской области

Обложка © Telegram / МЧС Воронежской области

Несколько человек получили лёгкие ранения в центре Воронежа при падении сбитого украинского беспилотника, сообщил губернатор области Александр Гусев.

«Всем уже оказана медицинская помощь. Также с ранением плеча госпитализирована женщина в одном из районов области», — написал глава региона в телеграм-канале.

В многоэтажных зданиях Воронежа повреждены несколько квартир, а также частные дома в пригороде и в одном из районов области. Кроме того, посечены ряд торговых объектов и автомобилей. Всего над областью за ночь сбили 12 дронов.

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Всего силы противовоздушной обороны нейтрализовали за ночь над Россией 55 украинских беспилотников. Основная их часть пришлась на Белгородскую область.

Артур Лапсаков
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