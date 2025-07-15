Люди и квартиры в многоэтажках Воронежа пострадали при падении сбитого БПЛА

Несколько человек получили лёгкие ранения в центре Воронежа при падении сбитого украинского беспилотника, сообщил губернатор области Александр Гусев.

«Всем уже оказана медицинская помощь. Также с ранением плеча госпитализирована женщина в одном из районов области», — написал глава региона в телеграм-канале.

В многоэтажных зданиях Воронежа повреждены несколько квартир, а также частные дома в пригороде и в одном из районов области. Кроме того, посечены ряд торговых объектов и автомобилей. Всего над областью за ночь сбили 12 дронов.