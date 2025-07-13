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Регион
13 июля, 09:37

Российские войска поразили центр подготовки операторов БПЛА и системы ПВО Украины

Минобороны: Уничтожены ЗРК Patriot в ходе ударов по объектам ВПК Украины

Обложка © Минобороны РФ

Обложка © Минобороны РФ

Воздушные и ракетные подразделения ВС РФ провели масштабную операцию против украинских военных объектов, ударив по объектам ВПК Украины, и уничтожили системы ПВО. Об этом сообщили в официальном представительстве Минобороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, центру подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов», — заявили в военном ведомстве.

По данным оборонного министерства, удары были нанесены по 136 районам временной дислокации формирований ВСУ. В ходе операции также уничтожены две пусковые установки и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса Patriot американского производства.

В сообщении подчеркивается, что поражены ключевые объекты украинского военно-промышленного комплекса, включая специализированный центр подготовки операторов БПЛА. Уничтожение систем ПВО Patriot, по утверждению российского командования, значительно снизило возможности противовоздушной обороны Украины на данном направлении.

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За прошедшие сутки ВС РФ установили контроль над двумя населёнными пунктами в Донецкой Народной Республике: Николаевкой и Карла Маркса. В результате наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» взяли под свой контроль Николаевку. В свою очередь, военнослужащие группировки «Восток» продвинулись вглубь оборонительных рубежей противника, вытеснив украинские войска из населённого пункта Карла Маркса.

Алиса Хуссаин
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