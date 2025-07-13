Российские войска поразили центр подготовки операторов БПЛА и системы ПВО Украины
Минобороны: Уничтожены ЗРК Patriot в ходе ударов по объектам ВПК Украины
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Воздушные и ракетные подразделения ВС РФ провели масштабную операцию против украинских военных объектов, ударив по объектам ВПК Украины, и уничтожили системы ПВО. Об этом сообщили в официальном представительстве Минобороны России.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, центру подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов», — заявили в военном ведомстве.
По данным оборонного министерства, удары были нанесены по 136 районам временной дислокации формирований ВСУ. В ходе операции также уничтожены две пусковые установки и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса Patriot американского производства.
В сообщении подчеркивается, что поражены ключевые объекты украинского военно-промышленного комплекса, включая специализированный центр подготовки операторов БПЛА. Уничтожение систем ПВО Patriot, по утверждению российского командования, значительно снизило возможности противовоздушной обороны Украины на данном направлении.
За прошедшие сутки ВС РФ установили контроль над двумя населёнными пунктами в Донецкой Народной Республике: Николаевкой и Карла Маркса. В результате наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» взяли под свой контроль Николаевку. В свою очередь, военнослужащие группировки «Восток» продвинулись вглубь оборонительных рубежей противника, вытеснив украинские войска из населённого пункта Карла Маркса.