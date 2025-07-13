Российские войска поразили центр подготовки операторов БПЛА и системы ПВО Украины

Воздушные и ракетные подразделения ВС РФ провели масштабную операцию против украинских военных объектов, ударив по объектам ВПК Украины, и уничтожили системы ПВО. Об этом сообщили в официальном представительстве Минобороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, центру подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов», — заявили в военном ведомстве.

По данным оборонного министерства, удары были нанесены по 136 районам временной дислокации формирований ВСУ. В ходе операции также уничтожены две пусковые установки и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса Patriot американского производства.

В сообщении подчеркивается, что поражены ключевые объекты украинского военно-промышленного комплекса, включая специализированный центр подготовки операторов БПЛА. Уничтожение систем ПВО Patriot, по утверждению российского командования, значительно снизило возможности противовоздушной обороны Украины на данном направлении.