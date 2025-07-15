Силы ПВО сбили 55 украинских дронов над Россией за ночь

В ночь на 15 июля российские силы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Как сообщило Министерство обороны РФ, воздушные цели были нейтрализованы над несколькими регионами.

Наибольшее количество дронов (32 единицы) сбито над Белгородской областью. Ещё 12 БПЛА уничтожены в небе над Воронежской областью, шесть — над акваторией Чёрного моря. Над Липецкой областью перехвачено три беспилотника, по одному — над Ростовской и Курской областями.