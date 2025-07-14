За прошедшую ночь ПВО уничтожила 11 украинских дронов над пятью регионами России
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За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Наибольшее количество сбитых беспилотников — шесть — пришлось на Орловскую область. Два дрона уничтожили над Брянской областью. По одному БПЛА — над территорией Курской области, Республики Крым, а также над акваторией Чёрного моря.
Ранее расчёты ПВО сбили два дрона ВСУ в Курской области за 20 минут. Беспилотники были уничтожены 13 июля с 20:00 мск до 20:20 мск.