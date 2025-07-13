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13 июля, 09:35

За сутки ПВО России уничтожила более 200 дронов и девять авиабомб ВСУ

Минобороны: Российская ПВО за сутки сбила 215 дронов и девять авиабомб

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Российская противовоздушная оборона за последние сутки сбила 215 дронов самолётного типа и девять управляемых авиабомб. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Средствами ПВО сбиты девять управляемых авиационных бомб и 215 БПЛА самолётного типа», — сказано в сообщении.

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А ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны Воронежской области сбили несколько украинских беспилотников в одном из районов. Пострадавших и разрушений нет, при этом режим опасности атаки БПЛА в области продолжает действовать.

Анастасия Никонорова
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