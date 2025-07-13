За сутки ПВО России уничтожила более 200 дронов и девять авиабомб ВСУ

Российская противовоздушная оборона за последние сутки сбила 215 дронов самолётного типа и девять управляемых авиабомб. Об этом сообщает Министерство обороны России.

А ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны Воронежской области сбили несколько украинских беспилотников в одном из районов. Пострадавших и разрушений нет, при этом режим опасности атаки БПЛА в области продолжает действовать.