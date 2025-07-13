За сутки ПВО России уничтожила более 200 дронов и девять авиабомб ВСУ
Минобороны: Российская ПВО за сутки сбила 215 дронов и девять авиабомб
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Российская противовоздушная оборона за последние сутки сбила 215 дронов самолётного типа и девять управляемых авиабомб. Об этом сообщает Министерство обороны России.
«Средствами ПВО сбиты девять управляемых авиационных бомб и 215 БПЛА самолётного типа», — сказано в сообщении.
А ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны Воронежской области сбили несколько украинских беспилотников в одном из районов. Пострадавших и разрушений нет, при этом режим опасности атаки БПЛА в области продолжает действовать.