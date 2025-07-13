Расчёты ПВО сбили несколько беспилотников ВСУ в Воронежской области

Расчёты противовоздушной обороны в Воронежской области перехватили несколько украинских беспилотников в одном из районов региона. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своём Telegram-канале.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется», — написал он.