Расчёты ПВО сбили несколько беспилотников ВСУ в Воронежской области
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek
Расчёты противовоздушной обороны в Воронежской области перехватили несколько украинских беспилотников в одном из районов региона. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своём Telegram-канале.
«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется», — написал он.
А ранее в результате атаки дрона Вооружённых сил Украины в Глушковском районе Курской области пострадал старший сержант полиции. Он получил тяжёлые осколочные ранения. Пострадавшего доставили в ЦРБ, вскоре его доставят в Курскую областную больницу.