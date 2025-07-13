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Регион
12 июля, 22:03

Расчёты ПВО сбили несколько беспилотников ВСУ в Воронежской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Расчёты противовоздушной обороны в Воронежской области перехватили несколько украинских беспилотников в одном из районов региона. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своём Telegram-канале.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется», — написал он.

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А ранее в результате атаки дрона Вооружённых сил Украины в Глушковском районе Курской области пострадал старший сержант полиции. Он получил тяжёлые осколочные ранения. Пострадавшего доставили в ЦРБ, вскоре его доставят в Курскую областную больницу.

Тимур Хингеев
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