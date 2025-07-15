Вся раковина в крови: Появились кадры из разрушенной квартиры в Воронеже после падения БПЛА

Появились первые кадры из повреждённых воронежских квартир, которые пострадали в результате падения сбитого украинского беспилотника. У жильцов выбиты окна, стекло разлетелось в разные стороны. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Помимо разбросанного стекла, заметный хаос образовался в детской комнате в одной из квартир. От удара там сломалась мебель. Заметные повреждения получила и кухня. Жильцы дома остались живы, но получили небольшие ранения. В одной из квартир до сих пор остались следы крови на раковине в ванной.