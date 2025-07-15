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15 июля, 05:42

Вся раковина в крови: Появились кадры из разрушенной квартиры в Воронеже после падения БПЛА

Появились фото повреждённой квартиры в Воронеже после падения обломков БПЛА

Появились первые кадры из повреждённых воронежских квартир, которые пострадали в результате падения сбитого украинского беспилотника. У жильцов выбиты окна, стекло разлетелось в разные стороны. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Воронежская квартира, пострадавшая от падения сбитого БПЛА ВСУ. Фото © SHOT

Воронежская квартира, пострадавшая от падения сбитого БПЛА ВСУ. Фото © SHOT

Воронежская квартира, пострадавшая от падения сбитого БПЛА ВСУ. Фото © SHOT

Воронежская квартира, пострадавшая от падения сбитого БПЛА ВСУ. Фото © SHOT

Помимо разбросанного стекла, заметный хаос образовался в детской комнате в одной из квартир. От удара там сломалась мебель. Заметные повреждения получила и кухня. Жильцы дома остались живы, но получили небольшие ранения. В одной из квартир до сих пор остались следы крови на раковине в ванной.

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Напомним, что всего за ночь силы противовоздушной обороны России сбили 55 украинских беспилотников. Большая часть дронов была перехвачена в Белгородской области. Над Воронежской областью сбили 12 беспилотных летательных аппаратов.

Обложка © SHOT

Наталья Афонина
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