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15 июля, 06:16

Стёкла врезались в ножки: Годовалый малыш пострадал из-за налёта дронов ВСУ на Воронеж

SHOT: Годовалый мальчик пострадал из-за падения обломков БПЛА ВСУ в Воронеже

Годовалый малыш пострадал в результате падения сбитого украинского беспилотника в Воронеже. Мальчик находился вместе с родителями в этот момент в квартире на улице Плеханово. Осколки от выбитого окна порезали ребёнку ноги, сообщает Telegram-канал SHOT.

Годовалый мальчик пострадал в результате падения обломков БПЛА ВСУ в Воронеже. Фото © SHOT

Годовалый мальчик пострадал в результате падения обломков БПЛА ВСУ в Воронеже. Фото © SHOT

Последствия падения обломков БПЛА ВСУ в Воронеже. Фото © SHOT

Последствия падения обломков БПЛА ВСУ в Воронеже. Фото © SHOT

Когда обломки киевского дрона попали в дом, семья находилась в квартире. Мама, папа и малыш проснулись от громкого шума, после чего посыпались разбитые стёкла. Один из осколков задел мальчика, тогда как родители остались невредимы. В данный момент дом оцеплен, а жители ожидают разрешения войти и оценить масштабы разрушений.

Вся раковина в крови: Появились кадры из разрушенной квартиры в Воронеже после падения БПЛА
Вся раковина в крови: Появились кадры из разрушенной квартиры в Воронеже после падения БПЛА

Напомним, что сегодня ночью над Воронежем было сбито 12 украинских беспилотников. Обломки дронов попали в дом на улице Плеханова, а также в соседний детский сад и высотку бизнес-центра «Галерея Чижова». В результате киевской атаки пострадали 16 человек, 13 из них госпитализированы.

Обложка © SHOT

Наталья Афонина
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