Разбитые окна, крики раненых: кошмарная ночь в Воронеже после удара дронов ВСУ Украинские БПЛА атаковали Воронеж: среди 24 пострадавших — годовалый ребёнок, получивший осколочные ранения. Взрывы повредили жилые дома, детский сад, десятки автомобилей. Власти заявляют о самом масштабном ударе за всё время. Подробности — в материале Life.ru. 15 июля, 10:43 В ночь на 15 июля 2025 года Воронеж атаковали вражеские БПЛА — пострадало 24 человека. Обложка © ТАСС / Евгений Судаков

Спасатели продолжают устранять последствия атаки на Воронеж беспилотниками. Опасность была объявлена в 02:29. А в 04:59 появилась информация о 12 сбитых БПЛА.

Момент попадания украинского БПЛА в жилой дом в Воронеже. Видео © Telegram / SHOT

По словам губернатора региона Александра Гусева, над Воронежем и тремя районами области было уничтожено 12 вражеских беспилотников. В Центральном и Коминтерновском районах было ранено 16 человек. Больше всего осколки дрона повредили дом на Плехановской улице. Это самый центр города, напротив — торговый центр «Галерея Чижова».

— Наиболее часты осколочные ранения и резаные раны. Есть и ранения другого характера, и тяжёлые состояния: один мужчина находится в коме, у другого повреждены лёгкие. Всего в Воронеже госпитализировано 13 человек (ещё один от госпитализации отказался, один обратился в поликлинику с лёгкой травмой), — прокомментировал глава региона Александр Гусев.

Также известно, что среди пострадавших подросток 2008 года рождения. Он получил ранение бедра. Ещё одну женщину госпитализировали в воронежскую больницу из сельского района с осколочным ранением плеча. Всего за помощью к медикам обратилось около 30 человек.

На данный момент стало известно, что общее число пострадавших достигло 24 человек. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

- По последней информации врачей, общее количество пострадавших достигло 24 человек (в том числе 22 — в Воронеже). Из них четверо — несовершеннолетние с ранениями разной степени тяжести: один в удовлетворительном состоянии, двое — средней степени тяжести, еще один — в тяжёлом состоянии, — написал Александр Гусев в в своём Telegram-канале.

В домах в центре Воронежа выбиты окна. Фото © Telegram / SHOT

От ударов пострадали дома. В нескольких многоэтажках и частных домах в пригороде нарушено остекление. Вероятно, БПЛА были начинены поражающими элементами. Воронежцы сообщают о характерных дырах в окнах. Осколки посекли фасады и балконы, торговые объекты и автомобили. Несколько машин сгорело. На некоторых участках центральной части города движение остаётся перекрытым. Автобусы ходят по другим улицам.

Среди пострадавших — годовалый малыш. Осколки посекли ему ноги.

Из-за атаки беспилотников на Воронеж пострадал годовалый ребёнок. Фото © Telegram / SHOT

Как рассказала мать ребёнка, в квартире они были втроём — двое взрослых и младенец. В какой-то момент проснулись от грохота, посыпались стёкла. Одним из осколков задело малыша. Сами взрослые не пострадали. По словам женщины, как минимум двух жильцов этого дома увезли на скорой.

В результате атаки пострадал один из городских детских садов. Его воспитанников на некоторое время переведут в близлежащие учреждения, сообщил мэр Воронежа Сергей Петрин. Муниципалитеты продолжают оценку ущерба. Тем, чьё имущество пострадало в результате ночной атаки, обязательно будет оказана помощь.

Ночная атака на Воронеж стала крупнейшей за всё время. Фото © ТАСС / Евгений Судаков

Воронеж уже подвергался воздушным атакам, однако такого количества пострадавших ранее не было. В частности, в январе 2024-го при попадании обломков в многоэтажный дом на Тепличной улице травмы получила 12-летняя девочка. Ещё один случай падения обломков БПЛА с пострадавшим произошёл в августе прошлого года.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 14 июля до 7:00 мск 15 июля над территориями Белгородской, Воронежской, Липецкой, Курской, Ростовской областей, а также над акваторией Чёрного моря дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Авторы Игорь Патрин